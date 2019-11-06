Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Jura-Student Olaf Holm wird nach einem Unfall in die Notaufnahme eingeliefert. Anwalt Werner Holthusen, in dessen Kanzlei Olaf ein Praktikum macht, begibt sich sofort zu ihm. Kurze Zeit später taucht auch seine Frau auf. Sie spürt, dass ihr Mann nicht nur aus Sorge um seinen Mitarbeiter, sondern aus tiefer Zuneigung zu dem 22-Jährigen an dessen Krankenbett geeilt ist. Blind vor Eifersucht dringt sie in die Intensivstation ein und manipuliert die Infusionsflaschen ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6