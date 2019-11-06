Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 15: Schutzengel
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein junger Mann stürmt in die Notaufnahme und bittet um Hilfe für seine Schwester Petra. Sie droht zu verbluten, nachdem sie versucht hat, an sich selbst eine Abtreibung vorzunehmen. Dr. Carstens und seinem Team gelingt es, die starke Blutung zu stoppen und die Gebärmutter der jungen Frau zu retten, doch sie braucht dringend eine Blutspende ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6