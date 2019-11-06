Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 16: Vollwaise
46 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Großmutter der neunjährigen Dorle hat einen Schlaganfall erlitten und kann sich nicht mehr bewegen. Nach der Erstversorgung soll sie auf die Station verlegt werden, doch es herrscht akuter Bettenmangel. So muss sie vorerst im Beobachtungsraum der Notaufnahme bleiben - sie stirbt vor den Augen ihrer Enkelin. Fieberhaft versucht das alphateam, die Eltern des Kindes aufzuspüren, aber Dorles Eltern sind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ... Rechte: Sat.1
