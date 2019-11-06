Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Joyn Plus
Vollwaise

VollwaiseJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 16: Vollwaise

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Großmutter der neunjährigen Dorle hat einen Schlaganfall erlitten und kann sich nicht mehr bewegen. Nach der Erstversorgung soll sie auf die Station verlegt werden, doch es herrscht akuter Bettenmangel. So muss sie vorerst im Beobachtungsraum der Notaufnahme bleiben - sie stirbt vor den Augen ihrer Enkelin. Fieberhaft versucht das alphateam, die Eltern des Kindes aufzuspüren, aber Dorles Eltern sind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen