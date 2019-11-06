Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Kollision auf der Elbe

Folge 17: Kollision auf der Elbe

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Nachdem ein kleines Segelboot auf der Elbe mit einem Frachter kollidiert ist, werden vier Verletzte in die Notaufnahme eingeliefert: Herr und Frau Kröger und ihre beiden Kinder. Lars, einer der Jungen, ist nur leicht verletzt, aber bei Björn hat sich eine Rippe durch innere Organe gebohrt - er muss von Dr. Carstens sofort operiert werden. Was niemand weiß und auch Herr Kröger verschweigt: Björn ist gar nicht sein Sohn, sondern der seines Chefs ... Rechte: Sat.1

