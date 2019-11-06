Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Kollision auf der ElbeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 17: Kollision auf der Elbe
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nachdem ein kleines Segelboot auf der Elbe mit einem Frachter kollidiert ist, werden vier Verletzte in die Notaufnahme eingeliefert: Herr und Frau Kröger und ihre beiden Kinder. Lars, einer der Jungen, ist nur leicht verletzt, aber bei Björn hat sich eine Rippe durch innere Organe gebohrt - er muss von Dr. Carstens sofort operiert werden. Was niemand weiß und auch Herr Kröger verschweigt: Björn ist gar nicht sein Sohn, sondern der seines Chefs ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6