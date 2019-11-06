Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 19: Blutsbande
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bei einem Sturz vom Balkon hat eine junge Iranerin einen Beckenbruch erlitten und viel Blut verloren. Da der Vater aus Angst vor einer HIV-Übertragung keine Blutkonserven erlaubt, muss das alphateam unter hohem Zeitdruck passendes Spenderblut von Verwandten und Freunden auftreiben. Doch das gelingt nicht, und das Mädchen droht zu verbluten. Schwester Yasmin hat die rettende Idee: Die Mutter selbst soll während der Operation ihr Blut an die Verletzte übertragen ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6