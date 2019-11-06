Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 2: Herzsprünge
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das alphateam hat alle Hände voll mit dem Fall Baumbach zu tun: Die Notärztin liefert Wolfgang Baumbach zusammen mit seiner jugendlichen Freundin Monique nach einem Autounfall in die Notaufnahme ein. Baumbach hat einen Herzinfarkt erlitten, und Monique muss nach einem Darmriss sofort operiert werden. Wenig später trifft Charlotte, Baumbachs Frau, in der Notaufnahme ein. Sie ist schockiert, als sie erfährt, dass Monique die Geliebte ihres Mannes ist ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6