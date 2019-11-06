Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
HerzversagenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 20: Herzversagen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Überarbeitung macht dem Herzen von Chefarzt Dr. Schirmer zu schaffen. Der will jedoch nichts von Kürzertreten hören. Das bleibt nicht ohne Folgen: Bei einer Operation erleidet er eine leichte Herzattacke und macht einen Fehler. Nun endlich kommt er zur Vernunft und geht nach Hause, um sich Ruhe zu gönnen. Doch schon wenig später sieht er die Notaufnahme wieder, aber diesmal aus ganz anderer Perspektive - als Patient. Seine Kollegen diagnostizieren einen Hinterwandinfarkt ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6