Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 21: Sprachlos
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Melanie Hübner wird mit instabilem Kreislauf in die Notaufnahme eingeliefert - sie hatte einen Selbstmordversuch unternommen, konnte aber noch rechtzeitig gerettet werden. Kurz darauf bekommt sie Besuch von ihrem Mann und ihrer Tochter Silke. Dr. Schaller fällt auf, dass die familiäre Situation die Ursache für Melanie Hübners Verzweiflungstat gewesen sein muss - zwischen dem Ehepaar scheint jegliche Zuneigung verloren. Melanie unternimmt einen weiteren Selbstmordversuch ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6