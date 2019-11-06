Staffel 1Folge 22vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 22: Abschied
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Aids-kranke Andreas Gerster wird von seinem Freund Oliver Schmidt mit Schmerzen in die Notaufnahme gebracht, aber Andreas lehnt jede Behandlung ab. Er fühlt seinen Tod und will sein Schicksal ohne Medikamente annehmen. Andreas zwingt Dr. Schaller zu einer schweren Entscheidung ... Die Geschwister Thorsten und Nicole Wolters wurden bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegenüber Dr. Brotesser behauptet Thorsten, seinen Vater umgebracht zu haben ... Rechte: Sat.1
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe: 6
6