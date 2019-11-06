Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
Falsche FreundeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 23: Falsche Freunde
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Wegen seiner Spielsucht ist Polizist Peter Ebeling in die Hamburger Halbwelt abgeglitten. Zufällig wird sein Kollege und Freund Martin Zeuge eines heimlichen Deals. Er gerät zwischen die Fronten und wird angeschossen. Ebeling bringt seinen verletzten Freund in die Notaufnahme. Während die Ärzte um Martins Leben kämpfen, ringt Peter mit seinem schlechten Gewissen. Erst jetzt kommt heraus, dass er Polizist ist und seine Dienststelle noch nicht über den Zwischenfall informiert hat ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6