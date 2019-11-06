Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 1Folge 24vom 06.11.2019
Der Boxer Robby Schulz bewusstlos in die Notaufnahme gebracht: Sein Trainer Max Bonkert hatte Robby ohne Helm in den Ring geschickt, um seine "Nehmer-Qualitäten" zu stärken. Von seinem ehemaligen Schüler Ulf erfahren die Ärzte, dass Bonkert oft zu solch drastischen Trainingsmethoden gegriffen hat. Dr. Carstens hat jetzt alle Hände voll zu tun: Zum einen muss er Bonkert vor Ulfs Angriffen schützen, zum anderen wird Robbys Leben durch einen Defekt am Beatmungsgerät bedroht ... Rechte: Sat.1

