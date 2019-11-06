Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 1Folge 25vom 06.11.2019
Findelkind

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 25: Findelkind

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mike bringt in einer Sporttasche ein Baby in die Notaufnahme und verschwindet, ehe Oberpfleger Brenneke seinen Namen erfahren kann. Dr. Brotesser nimmt sich des kleinen Würmchens an und stellt fest, dass das Kind krank ist - es nimmt keine Nahrung an. Kurze Zeit später wird Mike nach einem Unfall eingeliefert. Noch während er operiert wird, trifft die 16-jährige Karen, die Mutter des Babys, in der Klinik ein. Die Ärzte erfahren die ganze Tragik des jungen Paares ... Rechte: Sat.1

