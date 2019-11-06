Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Die Geliebte

Folge 26: Die Geliebte

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Matthias Jacobi wird nach einem Autounfall in die Notaufnahme eingeliefert. Dr. Carstens und Dr. Brotesser stellen fest, dass ein Herzinfarkt Auslöser für das Unglück war. Doch Jacobis Sohn Patrick glaubt an Selbstmordabsichten seines Vaters, da er ein Verhältnis mit seiner Freundin Kathrin begonnen hat. Unterdessen schlägt sich Dr. Schaller mit einem hartnäckigen Verehrer herum: Der Geschäftsmann Heinz Schäfer überschüttet die Oberärztin mit teuren Geschenken ... Rechte: Sat.1

