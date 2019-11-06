Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Die GeliebteJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 26: Die Geliebte
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Matthias Jacobi wird nach einem Autounfall in die Notaufnahme eingeliefert. Dr. Carstens und Dr. Brotesser stellen fest, dass ein Herzinfarkt Auslöser für das Unglück war. Doch Jacobis Sohn Patrick glaubt an Selbstmordabsichten seines Vaters, da er ein Verhältnis mit seiner Freundin Kathrin begonnen hat. Unterdessen schlägt sich Dr. Schaller mit einem hartnäckigen Verehrer herum: Der Geschäftsmann Heinz Schäfer überschüttet die Oberärztin mit teuren Geschenken ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6