Staffel 1Folge 27vom 06.11.2019
Folge 27: Alte Freunde
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Beim Spielen haben die Brüder Benny und Mirko eine Explosion verursacht, bei der Mirko eine schwere Verletzung am Hinterkopf davonträgt. Weil nur Benny der leibliche Sohn der Familie Grundt ist - und Mirko ein von Herrn Grundt ungeliebtes Pflegekind - verdächtigt er ihn, an dem Unglück schuld zu sein. Derweil soll Dr. Schirmers Studienkollege Prof. Karmann von Dr. Carstens operiert werden. Der macht eine schlimme Entdeckung: Prof. Karmann ist morphiumsüchtig ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6