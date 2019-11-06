Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 1Folge 27vom 06.11.2019
Alte Freunde

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 27: Alte Freunde

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Beim Spielen haben die Brüder Benny und Mirko eine Explosion verursacht, bei der Mirko eine schwere Verletzung am Hinterkopf davonträgt. Weil nur Benny der leibliche Sohn der Familie Grundt ist - und Mirko ein von Herrn Grundt ungeliebtes Pflegekind - verdächtigt er ihn, an dem Unglück schuld zu sein. Derweil soll Dr. Schirmers Studienkollege Prof. Karmann von Dr. Carstens operiert werden. Der macht eine schlimme Entdeckung: Prof. Karmann ist morphiumsüchtig ... Rechte: Sat.1

