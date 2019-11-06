Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
MisshandeltJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 3: Misshandelt
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nach einer Gasexplosion auf einem Asylbewerber-Containerschiff werden vier Ausländer in die Notaufnahme eingeliefert. Zu viel für den Arzt im Praktikum, Thomas Dethlefsen, der heute seinen ersten Arbeitstag hat: Mitten im OP fällt er in Ohnmacht. Kurz darauf wird der achtjährige Michael Werner von seinen Eltern ins Krankenhaus gebracht. Angeblich soll der Junge die Treppe heruntergefallen sein. Dr. Brotesser hegt den schrecklichen Verdacht, dass Michael misshandelt wurde ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1