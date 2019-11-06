Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
VollgasJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 4: Vollgas
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mike Weiser wird bei einem Motorradunfall schwer verletzt. Dr. Schirmer will ihn umgehend in eine Spezialklinik bringen lassen, doch Dr. Carstens setzt sich durch - und stellt sein überragendes ärztliches Können unter Beweis. Die achtjährige Liane bringt nachts ihr Zwergkaninchen in die Notaufnahme. Dr. Brotesser vermutet sofort, dass mit dem Mädchen etwas nicht stimmt. Dethlefsen begleitet Liane nach Hause und erfährt dort den Grund für die nächtlichen Eskapaden des Mädchens ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6