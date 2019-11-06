Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Herbert Kaufmann kommt mit einer angeblichen Stichverletzung in die Notaufnahme. Als Dr. Maibach die Wunde versorgt und feststellt, dass es eine Schußverletzung ist, will sie den Fall der Polizei melden. Doch Kaufmann ist schneller. Er zwingt sie mit Waffengewalt, den Mund zu halten. Nachdem Dr. Maibach den Mann versorgt hat und mit ihm die Notaufnahme verlassen will, ist diese bereits von der Polizei umstellt. Kaufmann nimmt Dr. Maibach und ein OP-Team als Geiseln ... Rechte: Sat.1
