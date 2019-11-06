Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Der DrogenkurierJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 6: Der Drogenkurier
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im Bauch von Sebastian Thiemann finden die Ärzte 15 kleine Plastikbehälter mit Kokain. Einer davon muss operativ aus seinem Darm entfernt werden. Kaum wieder bei Bewusstsein, versucht Thiemann seine Schwester Imke zu überreden, ihm zur Flucht aus dem Krankenhaus zu verhelfen, um der Gefängnisstrafe zu entgehen. Als sie ablehnt, versucht er es auf eigene Faust und bricht kurz darauf zusammen. Dr. Pacek sieht nur eine Möglichkeit, ihn zu retten: Notoperation ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1