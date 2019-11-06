Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
In letzter Sekunde

Folge 7: In letzter Sekunde

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die hochschwangere Silke Dittmer erleidet bei einem Verkehrsunfall einen komplizierten Beckentrümmerbruch und schwere innere Verletzungen. Den Ärzten gelingt es, per Kaiserschnitt das Kind zur Welt zu bringen. Anschließend soll die Mutter operiert werden, doch der Eingriff muss abgebrochen werden. Immer schwächer werden ihre Lebenszeichen, es scheint kaum noch Hoffnung zu geben - bis Thomas Dethlefsen in letzter Sekunde die rettende Idee hat ... Rechte: Sat.1

