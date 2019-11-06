Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 8: Ecstasy
Der Cellist Klaus Breitmann verursacht einen schweren Autounfall, bei seiner Verlobten Karla König kann nur noch der Hirntod festgestellt werden. Ein schwerer Schlag für die Eltern der jungen Frau. Zur gleichen Zeit wird ein 17-jähriges Mädchen mit einer Vergiftung - hervorgerufen durch einen Drogen-Cocktail - eingeliefert. Die Chancen stehen schlecht, nur eine Lebertransplantation kann sie retten. Dr. Carstens hofft darauf, die Leber der toten Karla als Spenderorgan zu bekommen ... Rechte: Sat.1
Alphateam - Die Lebensretter im OP
