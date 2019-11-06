Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Dr. Schaller behandelt eine junge Frau mit einer klaffenden Fleischwunde. Sie hatte sich ungeimpft während eines Kamerun-Aufenthaltes bei einem Unfall verletzt und dort eine Bluttransfusion erhalten. Sie blutet aus Nase und Mund und erbricht Blut - der Verdacht fällt auf das Ebola-Virus, für das es kein Gegenmittel gibt. Sie verliert die Nerven, will flüchten und verletzt dabei Manolo, der glaubt, sie habe ihn infiziert - die ganze Klinik wird unter Quarantäne gestellt ... Rechte: Sat.1

