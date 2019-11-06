Staffel 6Folge 1vom 06.11.2019
LuftpiratenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 1: Luftpiraten
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das alphateam ist in höchster Alarmbereitschaft, denn auf dem Hamburger Flughafen ist ein entführtes Flugzeug zwischengelandet. Irene Döring wird mit einem epileptischen Anfall in die Klinik eingeliefert. Sie ist eine der Geiseln und wird auf Grund ihrer schlechten Verfassung von den Flugzeugentführern freigelassen. Die Ärzte können der Patientin schnell helfen, aber ihre seelische Verfassung ist bedenklich, denn ihr Mann ist im Flugzeug zurückgeblieben. Irene macht sich so große Sorgen um ihn, dass sie den wahnsinnigen Entschluss fasst, freiwillig in das Flugzeug zurückzukehren, um die Entführung an der Seite ihres Mannes durchzustehen. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12