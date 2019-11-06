Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 6Folge 10vom 06.11.2019
Joyn Plus
Familienbande

FamilienbandeJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 10: Familienbande

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dr. Pacek hat sich bei einer Privatklinik beworben. Gute Aussichten, wäre da nicht Schwester Nina, die sich nach einer kurzen Affäre nicht einfach so von ihm abschieben lassen will ... Martina Behrend ist aufgeregt: Ihr Bruder Tobias wird aus dem Knast entlassen und weiß nicht, dass sie interessante Neuigkeiten für ihn hat. Der kleine Jonas wurde von einem Lkw angefahren, dessen Fahrer flüchtete - der Junge war aus einem Waisenhaus ausgerissen. Warum er sich so sträubt, ins Heim zurückzukehren, wird klarer, als die Heimleiterin Frau Wehmeyer auftaucht, eine herrische, unnahbare Person. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen