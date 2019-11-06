Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 11vom 06.11.2019
Herzenswünsche

Folge 11: Herzenswünsche

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die kleine Affäre mit Schwester Nina hat für Dr. Pacek große Folgen: Als er sie schnöde abserviert, zeigt sie ihn wegen Vergewaltigung an ... Nicht gerade vorsichtig bugsiert Tankwart Forisch den Jungen Thomas in die Notaufnahme. Der Bursche lungerte seit einiger Zeit an der Tankstelle herum und trieb seine Späße mit Forisch. Thomas' Armbruch ist die Folge einer wilden Verfolgungshatz. Später verrät Thomas, dass er der Sohn von Forisch ist und dass der seine Familie vor längerer Zeit einfach im Stich gelassen hat. Als die hochschwangere Nadine erfährt, dass ihr Mann Gerd erneut an Krebs erkrankt ist, trifft sie eine schwere Entscheidung. Rechte: Sat.1

