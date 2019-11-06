Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 6Folge 12vom 06.11.2019
Joyn Plus
Lauter Verrückte

Lauter VerrückteJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 12: Lauter Verrückte

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Beim Kartfahren erleidet Achim Riedel einen Herzinfarkt und verunglückt schwer. Als ihn seine Tochter Conny in der Notaufnahme besucht, trifft sie ihre beste Freundin Patrizia am Bett des Vaters, denn die ist dessen Geliebte. Conny fühlt sich hintergangen - bis ihr Oberschwester Gisela erzählt, dass Patrizia mit einer Reanimation das Leben von Achim Riedel gerettet hat ... Lydia wurde bei einem Autounfall nur leicht verletzt, dennoch wirkt sie völlig verstört. Dr. Fichtel erfährt, dass sie aus einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt geflohen ist. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen