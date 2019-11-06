Staffel 6Folge 13vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 13: Lügengeschichten
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die alte Klärchen führt ein einsames Leben; einziger Höhepunkt ist der jährliche Besuch ihres Enkels Joachim. Den ganzen Abend hat sie auf ihn gewartet, ehe sie völlig unterzuckert und bewusstlos in die Notaufnahme kam. Als sich Dr. Joachim Brotesser um sie kümmert, ist die fast blinde Frau fest davon überzeugt, dass "ihr Joachim" doch noch gekommen ist. Rita, deren Freund Uwe gerade notoperiert wird, kann sich keinen Reim auf die zweideutigen Anspielungen machen, die eine Frau namens Hellen über Uwes Vergangenheit macht. Schließlich wird Rita klar: Ihr Uwe ist ein Callboy. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12