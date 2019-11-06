Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 14vom 06.11.2019
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Pacek steht unter Druck: Schenks Freundin Corinna hat in einem Zeitungsartikel Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Arzt erhoben und ihn damit ins Gerede gebracht. Voller Missgunst und Unverständnis beobachtet Oma Fischer den Lebenswandel ihrer Tochter Petra. Die "erlaubt" sich trotz ihres Kindes noch ein eigenes Leben mit ihrem neuen Freund. An diesem Abend führt Omas Trotz fast zur Katastrophe. Sie hört ihren Enkel rufen, der aus seinem Hochbett gestürzt ist und sich verletzt hat, doch sie ignoriert ihn einfach - der Unfall soll Petra morgen ein richtig schlechtes Gewissen bereiten. Rechte: Sat.1

