Staffel 6Folge 15vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 15: Hände weg von Monty
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Festtagsstimmung in der Notaufnahme: Mit einer Party soll Brennekes Dienstjubiläum begangen werden. Der Oberpfleger ist völlig aufgekratzt: Unter jeder Trage vermutet er die große Überraschung. Ein Unfall mit ihrem Python Monty hat Schlangentänzerin Sultana Quetschungen und Rippenbrüche beschert. Dr. Scheu entsorgt das vermeintlich tote Tier in einem Plastiksack, doch dann entschwindet die Schlange in einen Lüftungsschacht. Eine wilde Jagd beginnt. Eigentlich sollte die Faust von Gerd Weiz im Gesicht vom Liebhaber seiner Frau Kirsten landen, stattdessen schlägt der betrunkene Mann seine Tochter Janina.
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12