Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 6Folge 16vom 06.11.2019
Joyn Plus
Alles aus Liebe

Alles aus LiebeJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 16: Alles aus Liebe

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Auf keinen Fall will sich Herr Mohrmann, ein Lebemann von echtem Schrot und Korn, wegen eines Thrombus im Bein unters Messer legen. Für so etwas hat er überhaupt keine Zeit - schließlich hat er gerade ein Rendezvous mit der flotten Witwe Hanna ... Schwer verletzt wird der 18-jährige Lars eingeliefert. Haben ihn Randalierer aus der S-Bahn geworfen, wie seine Begleiterin Ines behauptet, oder wollte er als tolldreister S-Bahn-Surfer um Ines' Liebe buhlen? Mit einer saftigen Ohrfeige wollte Conny den vermeintlichen Spanner Dennis bestrafen, der sie angeblich unter der Dusche des Fitnessstudios beobachtet hat. Doch Dennis ist blind. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen