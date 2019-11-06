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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 6Folge 17vom 06.11.2019
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Vertrauen ist gut...

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 17: Vertrauen ist gut...

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Immer noch klebt an Pacek der Verdacht, ein Vergewaltiger zu sein. Der Mann von Patientin Viola Zelig verhindert, dass seine Frau von Pacek operiert wird. Schenk übernimmt die Operation - und versagt. Frau Zelig hat sich bei einem Treppensturz mehrere Rippenbrüche zugezogen, als sie von ihrem Liebhaber Rainer Nordhoff kam. Eine pikante Situation: Nordhoff ist Privatdetektiv, angeheuert von Violas eifersüchtigem Ehemann Julius. Jan Falk fühlt sich als "Ernährer" seiner Mutter: Seit sein Vater die Familie verlassen hat, verdient der 12-Jährige mit selbst entwickelten Computerspielen ein kleines Vermögen. Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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