Schenks Selbstbewusstsein hat unter der verpatzten OP und Paceks harter Kritik gelitten. Um den AIPler aufzumuntern, lässt Dr. Scheu ihn bei seiner nächsten Operation assistieren. Paceks Laune dagegen wird immer düsterer: Sein momentan schlechter Ruf vermasselt ihm den erhofften Wechsel an eine Schönheitsklinik. In zwei Stunden muss Schauspielerin Elisabeth Bach auf der Bühne stehen - sie braucht ein schnell wirkendes Mittel gegen ihren Husten! Dr. Brotesser verschreibt ihr Medikamente, die ihren Zustand merkwürdigerweise aber eher verschlechtern. Die alte Dame konnte die Beipackzettel nicht lesen: Sie ist Analphabetin. Rechte: Sat.1
