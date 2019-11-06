Staffel 6Folge 19vom 06.11.2019
Neid und EifersuchtJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 19: Neid und Eifersucht
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Paceks Nerven liegen während des Vergewaltigungsprozesses blank - Voss suspendiert ihn bis zur Urteilsverkündung. Als ein Engpass im OP entsteht, lässt Gisela Pacek eigenmächtig zurückholen. Die Jurastudentin Solveig Grünberg kommt mit Schnittverletzungen im Gesicht in die Klinik - sie hat sich die Verletzungen selbst zugefügt. Nie hat ihr Vater ihren Intellekt ernst genommen, nur ihr attraktives Äußeres spielte eine Rolle. Selbst die gerade bestandene Examensprüfung quittiert er nur mit Gleichgültigkeit. Ob ihm die drastische Reaktion seiner Tochter zu denken gibt? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12