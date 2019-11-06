Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 6Folge 19vom 06.11.2019
Joyn Plus
Neid und Eifersucht

Neid und EifersuchtJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 19: Neid und Eifersucht

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Paceks Nerven liegen während des Vergewaltigungsprozesses blank - Voss suspendiert ihn bis zur Urteilsverkündung. Als ein Engpass im OP entsteht, lässt Gisela Pacek eigenmächtig zurückholen. Die Jurastudentin Solveig Grünberg kommt mit Schnittverletzungen im Gesicht in die Klinik - sie hat sich die Verletzungen selbst zugefügt. Nie hat ihr Vater ihren Intellekt ernst genommen, nur ihr attraktives Äußeres spielte eine Rolle. Selbst die gerade bestandene Examensprüfung quittiert er nur mit Gleichgültigkeit. Ob ihm die drastische Reaktion seiner Tochter zu denken gibt? Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen