Staffel 6Folge 2vom 06.11.2019
Alles LügeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 2: Alles Lüge
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die sechsjährige Nadine wird mit einem Messer in der Schulter eingeliefert. Ihr älterer Bruder Sebastian erzählt verstört, wie die beiden einen Einbrecher überrascht haben. Dabei habe der Mann aus Panik auf die schreiende Nadine eingestochen, Sebastian holte dann geistesgegenwärtig die Polizei. Dr. Brotesser will die Geschichte nicht so recht glauben, denn dazu gibt es zu viele Ungereimtheiten: Die Polizei fand nämlich keine Einbruchsspuren, die auf ein gewaltsames Eindringen deuten. Broti stößt bei seinen Ermittlungen nicht gerade auf eine verständnisvolle Schwester Barbara, die sein Verhalten gegenüber dem Jungen für unverantwortlich hält. Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1