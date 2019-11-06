Staffel 6Folge 20vom 06.11.2019
Christiane Seefeld hat auf einem Klassentreffen so wild getanzt, dass sie umgeknickt und in ein Glas gefallen ist. Eine ihrer alten Klassenkameradinnen begleitet sie ins Krankenhaus. Christiane registriert erfreut, dass alle geglaubt haben, sie sei erfolgreich, verheiratet und wohlhabend. In Wahrheit ist sie Schuhverkäuferin, lebt allein und hat Leukämie. Auf der Feier wollte sie allen zeigen, was aus dem hässlichen Entlein geworden ist. Jetzt kommt alles ans Licht. Nur widerwillig lässt sich die 16-jährige Leonie Sperber von ihrem Vater Thomas in die Klinik bringen. Sie klagt über Übelkeit und Kopfschmerzen. Rechte: Sat.1
