Staffel 6Folge 21vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 21: Erschöpfungszustände
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Trotz eines Zusammenbruchs ist Web-Girl Silvia Gehrmann nicht bereit, aus dem Geschäft auszusteigen. Dr. Brotesser, der in ihrem Blut einen gefährlichen Drogencocktail entdeckt hat, muss die junge Frau auf ihren Wunsch gehen lassen. Wenig später verfolgt Broti am Computer erfreut, wie Silvia live im Internet die Peep-Show verlässt. Mit ihren Zwangsneurosen hat Karoline Müller das Familienleben beinahe zerstört: Tochter Marie ist bereits ausgezogen, und ihr Mann Klaus hat nach einem Streit einen Verkehrsunfall erlitten. Am Krankenbett treffen Mutter und Tochter aufeinander - es kommt zum Eklat. Rechte: Sat.1
