Folge 22: Alibi
Kurt Weinmann fühlt sich betrogen: Niemand hat ihm gesagt, dass seine rumänische "Katalog-Frau" Natascha Epileptikerin ist! Entrüstet wendet er sich ab, doch Dr. Scheu kann Weinmann von Nataschas ehrlicher Liebe überzeugen. Petra wurde Opfer einer Vergewaltigung. Der Täter trug eine Skimaske, doch Petra weiß, dass sie ihn an den Augen wiedererkennen wird - und an der Stirnwunde, die sie ihm zugefügt hat. Mit so einer Verletzung kommt der Schüler Karsten in die Notaufnahme, und Petra ist sicher, dass er der Vergewaltiger ist. Karstens Mutter Annegret gibt ihrem Sohn jedoch ein Alibi. Pacek glaubt ihr nicht und stellt Annegret eine Falle. Rechte: Sat.1
