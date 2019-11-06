Staffel 6Folge 23vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 23: Countdown
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sybilles Brüste haben sich entzündet - das bittere Resultat einer kostspieligen künstlichen Brustvergrößerung. Die Mittfünfzigerin und ihr zehn Jahre jüngerer Mann akzeptieren die neue Situation nur schwer, für sie sind Äußerlichkeiten das A und O. Kaum ist Sybille ihre Implantate los, plant das unbelehrbare Paar schon die nächste Schönheitsoperation. Mit gebrochenem Bein und Vergiftungssymptomen kommt der junge Hafenarbeiter Timo in die Notaufnahme. Timo war ahnungsloser Handlanger seines Schwagers Sven, der hochgiftige Chemikalien illegal auf einen malaysischen Frachter schmuggeln wollte. Rechte: Sat.1
