Staffel 6Folge 24vom 06.11.2019
KatastrophenalarmJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 24: Katastrophenalarm
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dem alphateam steht eine harte Nacht bevor: Im Elbtunnel gab es eine Massenkarambolage von 80 Fahrzeugen. Auslöser des Unfalls war der Lkw von Frank Röhring. Zum ersten Mal hat er seinen sechsjährigen Sohn Till in die spannende Welt der Brummis mitgenommen. Der zapplige Kleine stürzte plötzlich auf den Steuerknüppel, und während Frank ihm aufhelfen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Inmitten des Chaos', das in der Notaufnahme herrscht, entwickelt sich eine zarte Romanze: Punker Speedy und Helen finden sich ausgesprochen sympathisch. Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1