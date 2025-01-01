Staffel 6Folge 25
Wa(h)re FreundeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 25: Wa(h)re Freunde
47 Min.Ab 12
Schock für das alphateam: Ihr Kollege Dr. Brotesser wurde von den Dealern seiner Freundin Valerie zusammengeschlagen und angeschossen! Dr. Pacek kämpft verbissen um das Leben seines Freundes. Trotz der nervlichen Belastung versuchen sich Dr. Scheu und Dr. Fichtel auf ihren Patienten, den neunjährigen Benny, zu konzentrieren, der bei einer Gasexplosion verletzt wurde. Der Junge macht seinen Eltern nichts als Ärger - diesmal hat er das Gartenhaus der Nachbarn in die Luft gesprengt! Die Ärzte machen Bennys Eltern schließlich klar, dass ihr Sohn keineswegs ein notorischer Rüpel, sondern ein hyperintelligentes Kind ist.
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12