Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 6Folge 25
Joyn Plus
Wa(h)re Freunde

Wa(h)re FreundeJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 25: Wa(h)re Freunde

47 Min.Ab 12

Schock für das alphateam: Ihr Kollege Dr. Brotesser wurde von den Dealern seiner Freundin Valerie zusammengeschlagen und angeschossen! Dr. Pacek kämpft verbissen um das Leben seines Freundes. Trotz der nervlichen Belastung versuchen sich Dr. Scheu und Dr. Fichtel auf ihren Patienten, den neunjährigen Benny, zu konzentrieren, der bei einer Gasexplosion verletzt wurde. Der Junge macht seinen Eltern nichts als Ärger - diesmal hat er das Gartenhaus der Nachbarn in die Luft gesprengt! Die Ärzte machen Bennys Eltern schließlich klar, dass ihr Sohn keineswegs ein notorischer Rüpel, sondern ein hyperintelligentes Kind ist.

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen