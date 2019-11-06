Staffel 6Folge 3vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 3: Rückgrat
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die kleine Eva Niessen kommt allein in die Hansa-Klinik und verlangt ganz ruhig nach einem Rezept für Penicillin gegen ihre schrecklichen Halsschmerzen. Dr. Fichtel ist sichtlich überrascht über die kleine Nachwuchsärztin. Während sie voller Lob für die richtige Diagnose ihrer jungen Patientin ist, verschreibt sie das Rezept. Auf die Frage nach dem Verbleib der Mutter erzählt Eva nach anfänglichem Sträuben, das sie Krebs hat und viel Ruhe braucht. Dr. Fichtel geht der Sache auf den Grund. AIPler Andreas Schenk leistet einem Obdachlosen Erste Hilfe, der auf der Straße ohnmächtig zusammengebrochen ist. Rechte: Sat.1
