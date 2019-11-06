Staffel 6Folge 4vom 06.11.2019
AußenseiterJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 4: Außenseiter
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Schwester Barbara hat ihren letzten Arbeitstag - für Dr. Brotesser schwindet damit das letzte bisschen Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft mit ihr. Ganz andere Probleme hingegen haben Dr. Voss und Andreas Schenk miteinander: Voss schmettert Schenks Vorschlag zu einer anderen OP-Methode gnadenlos ab. Dr. Scheu fühlt sich verpflichtet Schenk zu unterstützen, wodurch die kontroverse Meinung in einem Streit eskaliert ... Der Gymnasiallehrer Windmöller wird mit einer Schussverletzung in der Brust eingeliefert - gleichzeitig mit seinem Schüler Thorsten, der einen Kopfschuss hat. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12