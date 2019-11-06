Staffel 6Folge 5vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 5: Der kleine Kriminelle
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dr. Pacek erfährt, dass die Stelle des Oberarztes ausgeschrieben wurde. Als er mitbekommt, dass sich Dr. Scheu für die Stelle interessiert, ist für sein Ego das Maß voll ... Kemal Levent wird mit einem Erstickungsanfall eingeliefert, aber alle Ärzte sind bei wichtigen Einsätzen. Oberschwester Gisela muss verbotenerweise selbst einen Luftröhrenschnitt vornehmen. Dr. Voss ist empört und fürchtet eine Anzeige gegen das Krankenhaus. Gisela rettet Kemal ein weiteres Mal das Leben. Sie erkennt im letzten Moment, dass er Diabetiker ist. Bei dem Versuch, in einen Kiosk einzubrechen, hat sich der achtjährige Adrian eine tiefe Schnittwunde zugezogen. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
