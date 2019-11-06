Staffel 6Folge 6vom 06.11.2019
Seit fünf Jahren haben sich die Zwillingsbrüder Erwin und Egon Kabisch nicht mehr gesehen. Doch trotz ihrer Distanz ist der "innere Kontakt" offenbar nie richtig abgebrochen: Als Erwin wegen akuter Herzprobleme operiert werden muss, steht plötzlich Egon an seinem Krankenbett. Er spürte, dass es dem Bruder schlecht geht. Die Überraschung ist groß, als festgestellt wird, dass Egon unter ähnlichen Symptomen wie Erwin leidet. Die Tochter von Katharina Völker hat hohes Fieber. Trotz verschiedener Therapien kehren die Fieberschübe immer wieder zurück. Frau Völker wirft den Ärzten Inkompetenz vor und hat für Dr. Fichtels Hausmittel nur Spott übrig. Rechte: Sat.1
