Staffel 6Folge 7vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 7: Schwarzer Freitag
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Für den allein stehenden Schreiner Norbert Krause ist es ein schwarzer Freitag: Sein ganzer Besitz ist eine kleine Schreinerei. Als ein Großauftrag vor der Tür steht, fehlt das nötige Kleingeld für neue Maschinen. Aktien sollen das finanzielle Polster schaffen, stattdessen aber rafft der Börsencrash auch noch sein letztes Kapital weg. Norbert Krause unternimmt einen Selbstmordversuch - und zieht sich dabei lebensgefährliche Frakturen zu. Als seine Angestellten Michaela und Lothar von AiPler Andreas Schenk vom Suizidversuch ihres Chefs erfahren, entwickeln sie einen tollkühnen Plan. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12