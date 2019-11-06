Staffel 6Folge 8vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 8: Kuckuck
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dr. Pacek muss einen schweren Tiefschlag einstecken: Der Brief von Dr. Voss entpuppt sich als Beförderung für Dr. Scheu zum Oberarzt. Indessen wird Frau Hansen von ihrer Nachbarin, Schwester Dorothea, ohnmächtig im Treppenhaus gefunden. Da der Blinddarm kurz vorm Durchbrechen ist, muss die Frau dringend operiert werden, doch sie hat große Angst vor Ärzten. Sie stellt zur Bedingung, sich nur von dem TV-Arzt Professor Dr. Brinkmann behandeln zu lassen. Zum Glück stellt sich heraus, dass Dr. Scheu einige Folgen der Schwarzwald-Klinik kennt. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12