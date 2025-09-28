Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 28.09.2025
38 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Mittlerweile fallen die Temperaturen in den zweitstelligen Minusbereich, aber auch das kann die Dale-Brüder nicht aufhalten. Für diese Saison haben sie sich noch einige Ziele gesetzt, und um diese zu erreichen, bitten sie ihre Söhne um Hilfe. Mit frischer Manpower verlegen sie Schienen für den Grubenwagen und bekämpfen die Schlammgrube in der "Pete and Joe" Nummer 3 Mine.

