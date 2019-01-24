American Monster
Folge vom 24.01.2019: Die Dritte im Bunde
44 Min.Folge vom 24.01.2019Ab 12
Die Dallys und die Englishs, zwei sympathische Familien aus Ventura in Kalifornien, verbringen viel Zeit zusammen, organisieren gemeinsam Kindergeburtstage, Grillfeste oder Halloween und filmen ihre Treffen mit Begeisterung. Doch die privaten Aufnahmen aus dem Leben der Familien enden abrupt. Während Familie English ihr drittes Kind erwartet, haben die Dallys mit großen Eheproblemen zu kämpfen. Vater Michael verbringt kaum mehr Zeit mit der Familie, demütigt seine Frau Sherri und verlässt sie schließlich wegen seiner Geliebten. Eine schlimme Zeit für Sherri - doch noch ahnt niemand auf welch unvorstellbare Katastrophe die Dallys zusteuern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.