American Monster
Folge vom 07.02.2019: Trauerphase
44 Min.Folge vom 07.02.2019Ab 12
Dennis Dawley hat sein ganzes Berufsleben beim Militär verbracht und ist mit seiner Familie von einem Einsatzort zum nächsten gezogen. Alte Videofilme zeigen die Dawleys bei ihren Reisen um die Welt. Als Dennis pensioniert wird, lässt er sich mit seiner Frau Joan in einem Vorort von Sylmar, Kalifornien, nieder. Doch ihr geruhsames Leben ist nur von kurzer Dauer: Bei einem bewaffneten Einbruch wird Joan angegriffen und getötet. Während die Ermittler alles daransetzen, das brutale Verbrechen aufzuklären, versucht Witwer Dennis, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Er möchte eine neue Beziehung aufbauen, doch seine Vergangenheit holt ihn bald ein.
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
