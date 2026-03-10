Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Monster

Blutsbrüder

TLCFolge vom 10.03.2026
Blutsbrüder

BlutsbrüderJetzt kostenlos streamen

American Monster

Folge vom 10.03.2026: Blutsbrüder

43 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Mark Corona und Paul Stoeppler sind Cousins – und doch verbunden wie Blutsbrüder. Seit ihrer Kindheit teilen sie Vertrauen, Loyalität und eine tiefe familiäre Nähe. Aber im Hintergrund häufen sich Spannungen, seelische Verletzungen und Misstrauen. Als es schließlich zur Konfrontation kommt, eskaliert die Situation tödlich: Einer der beiden wird kaltblütig erschossen. Überwachungskameras halten die grausamen Minuten fest, in denen aus Nähe Gewalt wird. Nie zuvor gezeigte Heimvideos zeichnen den Weg in die Katastrophe nach und zeigen, wie ein scheinbar harmloser Streit in einem brutalen Mord endet.

Alle verfügbaren Folgen