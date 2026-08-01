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Amore unter Palmen Deutschland

Drama nach der Trennung: Gibt es doch ein Happy End für Nadine und Daniel?

JoynStaffel 2Folge 2vom 11.08.2026
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Folge 2: Drama nach der Trennung: Gibt es doch ein Happy End für Nadine und Daniel?

45 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Nageldesignerin Nadine (37) will ihre Beziehung zu Daniel noch nicht aufgeben. Obwohl die beiden seit Kurzem getrennt sind, reist sie nach Kolumbien, um ihn wiederzusehen. Auch für Claudia (38) wird es ernst: Nach vier Monaten sieht sie Rolence in Tansania endlich wieder - diesmal kommt sie, um ihn zu heiraten. Währenddessen läuft bei Matthias (50) nicht alles nach Plan und auch Kevin (37) kämpft mit Startschwierigkeiten.

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